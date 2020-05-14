ترامب يهدد بقطع العلاقات مع الصين ولا يريد التحدث مع رئيسها

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، بقطع كافة العلاقات مع الصين، مضيفا أنه “لا يرغب في التحدث في الوقت الحالي” إلى نظيره الصيني شي جينبينغ.

وقال ترامب في لقاء على قناة “فوكس بزنس”: “لدي علاقة جيدة جدا (معه) لكن في الوقت الحالي لا أريد التحدث إليه”، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

واعتبر الرئيس الأميركي أن موقف بكين في أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد “خيّب أمله “.

ولدى سؤاله عن التدابير الانتقامية التي قد يتخذها، تملص عن الإجابة، لكنه قال: “هناك الكثير من الأمور التي يمكن أن نقوم بها. يمكننا قطع كل علاقة” مع الصين .

وسبق أن اتهم ترامب الصين بإخفاء المعلومات المتعلقة بالفيروس، خاصة في بداية انتشاره، وأنها “لم تتحل بالشفافية”، مما أدى إلى تفاقم الأزمة وتفشيه على مستوى العالم.