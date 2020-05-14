قالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن ما يقرب من ثلاثة ملايين أمريكي إضافي تقدموا الأسبوع الماضي بطلبات لتلقي إعانات بطالة بعد خسارة وظائفهم بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة (كورونا المستجد- كوفيد 19) ليصل إجمالي طالبيها في ثمانية أسابيع إلى أكثر من 5ر36 مليون أمريكي.

وشهد الأسبوع المنتهي في التاسع من مايو الجاري انخفاضا بطلبات لتلقي إعانات البطالة قدره 195 ألف عن المستوى المسجل للأسبوع الماضي والذي ارتفع بعد تنقيحه بمقدار 7 آلاف طلب ليبلغ العدد النهائي 4180500 500 طلب.

وأدت جائحة (كورونا) والركود الاقتصادي الناجم عنها إلى إلغاء جميع الوظائف التي تم إنشاؤها منذ الأزمة المالية لعام 2008.

كما يقدر اقتصاديون أن يقارب معدل البطالة في الولايات المتحدة جراء الأزمة الحالية نسبة 25 بالمئة التي سجلت في ذروة الكساد الكبير في 1929.