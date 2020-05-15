أعلن رئيس هيئة الشؤون الدينية التركية علي ارباش اليوم الجمعة انه سيتم إعادة افتتاح المساجد في البلاد في 12 يونيو المقبل بعد اغلاقها بسبب تفشي فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) في مارس الماضي.

ونقلت صحيفة (حرييت ديلي نيوز) التركية على موقعها الالكتروني عن ارباش قوله في لقاء تلفزيوني ان صلاة الجمعة ستقام اعتبارا من 12 يونيو المقبل وفق قيود معينة.

وأضاف أنه يتوجب على المصلين احضار سجادة الصلاة الخاصة بهم كما سيطلب منهم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات عند دخولهم المساجد.

وأشار الى ان السلطات التركية ستحتفظ بعلومات الاتصال بالأشخاض الذين يؤدون صلاة الجماعة ما يسمح بتتبع الناس في حال اصابة أحد المصلين بفيروس (كورونا).

وبدأت تركيا الاثنين الماضي اجراءات تخفيف القيود المفروضة لمواجهة (كورونا) منها اعادة افتتاح مراكز التسوق ومحلات الحلاقة وصالونات التجميل وبعض الأسواق.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أعلن أمس الخميس ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الاصابة بفيروس (كورونا) بالبلاد الى 4007 أشخاص والاصابات الى 144749 حالة في حين بلغ عدد حالات الشفاء أكثر من 104 آلاف شخص.