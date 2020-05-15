قالت وزارة الداخلية اليوم الجمعة انها أحالت مواطن إلى الحجر المؤسسي في مستشفى جابر بعدما خالف تعليمات الحجر المنزلي مشددة على اتخاذها كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

جاء ذلك في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والأمني بوزارة الداخلية بشأن ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام مواطن بالخروج أثناء الوقت المخصص للمشي وهو يرتدي سوار تطبيق (شلونك) في منطقة سلوى.

وأوضحت ان قطاع الأمن الجنائي – إدارة الجرائم الإلكترونية قام برصد الشخص بالتعاون مع وزارة الصحة عبر مركز تطبيق (شلونك) وتمت احالته للحجر المؤسسي في المستشفى بعد مخالفته لتعليمات الحجر المنزلي كإجراء احترازي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) بعد العودة من السفر.

وأكدت انه سيتم عرضه على الجهات المختصة بعد الانتهاء من مدة الحجر المؤسسي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.