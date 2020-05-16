قالت وزارة الصحة الكويتية إنها خاطبت جميع الصيدليات الأهلية لتوفير الكمامات الوقائية وبيعها للمواطنين والمقيمين مشددة على الالتزام بالقرارات الخاصة بتسعيرتها على أن لا يزيد سعر الكمام عن 150 فلسا.

وأوضح الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بالوزارة الدكتور عبدالله البدر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت أن هذا يأتي تزامنا مع قرار وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح بإلزام كافة المواطنين والمقيمين بدولة الكويت بتغطية الأنف والفم أثناء تواجدهم في الأماكن العامة.

وأشار الى تكليف وزارة الصحة من قبل مجلس الوزراء بالتعميم على الصيدليات الأهلية بضرورة توفير الكمامات الوقائية لبيعها على المواطنين والمقيمين لافتا الى أنه سيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من الالتزام بالتسعيرة.