اعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اليوم السبت تسجيل 41 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ليرتفع عدد الوفيات الى 4096 حالة فيما ارتفعت الاصابات الى 148067 حالة.

ونقلت وكالة (اناضول) التركية للانباء عن قوجة قوله في تصريح صحفي انه تم ايضا تسجيل 1610 اصابات جديدة مؤكدة بالفيروس خلال ال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الاصابات بالبلاد الى 148067 حالة.

واضاف ان 2004 مرضى تماثلوا للشفاء اليوم ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم الى 108137 مصابا في حين يرقد 906 مرضى في وحدات العناية المركزة بينهم 474 مرضى يستخدمون اجهزة التنفس الاصطناعي.

واشار الى ان المختبرات الطبية اجرت اليوم 42236 تحليلا للكشف عن الفيروس ليرتفع عدد التحاليل التي اجريت منذ انتشار (كورونا) في تركيا الى اكثر من 589ر1 مليون تحليل.