اعلنت السعودية اليوم الاحد تسجيل 10 وفيات بالإضافة إلى 2736 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي في ايجاز يومي حول مستجدات الفيروس والخطوات التي تتخذها المملكة في مواجهة انتشاره ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 312 متوفى و54752 مصابا.

وأشار إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع الى 25722 حالة بعد تسجيل شفاء 2056 حالة جديدة بالمملكة فيما لفت الى ان هناك 202 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة في العناية المركزة.