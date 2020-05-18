اعلنت وزارة الصحة الايرانية اليوم الاثنين عن تسجيل 2294 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) خلال الساعات ال24 الماضية.

وقال رئيس المركز الاعلامي بوزارة الصحة كيانوش جهانبور في تصريح صحفي “انه بعد الاعلان عن الحالات الجديدة يرتفع عدد الاصابات بهذا الفيروس في البلاد الى 122492 اصابة”.

واضاف جهانبور انه تم تسجيل 69 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بهذا الفيروس خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات الى 7057 حالة.

وذكر ان حالات الشفاء بلغت 95661 حالة في عموم البلاد.