اعلنت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين السماح لاندية الدوري الممتاز بالعودة للتدريبات بداية من يوم غد الثلاثاء وفق شروط لمنع انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) بين اللاعبين.

واكدت الرابطة في بيان صحفي انها توصلت للقرار بالتشاور مع الاندية المعنية واللاعبين والاطباء فضلا عن الحكومة والخبراء مضيفة ان التدريبات ستجري خلال مرحلة اولى بشكل جزئي ومحدود تحت اجراءات صارمة للتباعد الاجتماعي.

وذكرت انه يجري حاليا التشاور بشأن المرحلة الثانية والترتيبات الواجب اعتمادها قبل استئناف التدريبات بشكل عادي مشيرة الى ان سلامة اللاعبين والمدربين فوق كل اعتبار ولذلك يحتاج هذه المسار الى تدرج في العودة.

يذكر ان الاتحاد الاوروبي لكرة القدم حدد تاريخ 25 مايو الجاري كآخر اجل للاتحادات الوطنية لاستكمال خططها لاستئناف الدوريات في حين وضعت الحكومة البريطانية الاول من يونيو المقبل تاريخا محتملا لعودة رياضات النخبة لكن دون جمهور.