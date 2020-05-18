أعلنت وزارة العدل الكويتية أن هيئة الرؤية الشرعية ستجتمع مساء يوم الجمعة المقبل الموافق ال29 من شهر رمضان المبارك في تمام الساعة السابعة مساء التماسا لرؤية هلال شهر شوال وذلك في مقر المجلس الاعلى للقضاء الجديد بمنطقة مبارك العبدالله الجابر.

ودعت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين من يتمكن من رؤية هلال شهر شوال في تلك الليلة الى أن يتقدم للادلاء بشهادته بالتواصل مع هيئة الرؤيةالشرعية على الرقم التالي (25376934).

وتقدمت بالتهنئة الى القيادة السياسية والمواطنين والمقيمين والمسلمين كافة بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد داعية الله عز وجل أن “يتم نعمته على البلاد وعلى الأمة الاسلامية والعربية وأن يرفع عنا البلاء والوباء ويرحم شهداءنا انه سميع مجيب”