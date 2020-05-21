اعلنت السلطات الالمانية اليوم الخميس تسجيل 745 إصابة و57 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس (كورونا المستجد ـ كوفيد 19) خلال الساعات ال24 الماضية.

وذكر المعهد المختص في رصد المرض (روبرت كوخ) في بيان صحفي ان الأرقام الجديدة ترفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة الى 176752 إصابة وللوفيات الى 8147 حالة.

وعن حالات الشفاء قال المعهد انه تم تسجيل 1100 حالة شفاء خلال نفس الفترة ليرتفع عدد حالات الشفاء الى 158 الف حالة حتى الان.