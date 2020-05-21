اعلن لبنان اليوم الخميس ارتفاع عدد حالات الاصابة جراء انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) الى 1024 حالة بعد تسجيل 63 اصابة جديدة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي انه لم تسجل اي حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية لتستقر حصيلة الضحايا عند 26 حالة وفاة.

واشارت في المقابل ايضا الى ارتفاع عدد حالات الشفاء الى 663 حالة شفاء فيما بلغ مجموع الفحوص التي اجريت خلال ال24 ساعة الماضية 2147 فحصا.

وكان مجلس الدفاع الاعلى رفع توصية الى مجلس الوزراء باعادة تمديد حالة التعبئة العامة من 25 مايو الحالي حتى 7 يونيو المقبل وذلك ضمن اجراءات الحد من انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).