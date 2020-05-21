اعلنت السعودية اليوم الخميس تسجيل 12 حالة وفاة بالإضافة إلى 2532 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي في ايجاز يومي حول مستجدات الفيروس والخطوات التي تتخذها المملكة في مواجهة انتشاره ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 351 متوفى و65077 مصابا.

وأشار إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 36040 حالة بعد تسجيل شفاء 2562 حالة جديدة بالمملكة فيما لفت الى ان هناك 281 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة في العناية المركزة.