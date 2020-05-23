اعلنت السعودية اليوم السبت تسجيل 15 وفاة بالإضافة إلى 2442 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي في ايجاز يومي حول مستجدات الفيروس والخطوات التي تتخذها المملكة في مواجهة انتشاره ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 379 متوفى و70161 مصابا.

وأشار إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع الى 41236 حالة بعد تسجيل شفاء 2233 حالة جديدة بالمملكة فيما لفت الى ان هناك 339 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة في العناية المركزة.