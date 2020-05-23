أطلقت وزارة الداخلية اليوم السبت خدمة تجديد الإقامة وفق المادة (17) للقطاع الحكومي إلكترونيا (أونلاين) عبر الموقع الرسمي للوزارة (www.moi.gov.kw).

وقالت الوزارة في بيان صحفي للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إن ذلك يأتي في إطار عملية التطوير المستمرة بجميع القطاعات الخدمية بالمؤسسة الأمنية تسهيلا على الموطنين والمقيمين وتوفيرا للوقت والجهد وسرعة إنجاز المعاملات بالتعاون بين قطاع شؤون الإقامة مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ودعت جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والبعثات الدبلوماسية العاملة في دولة الكويت إلى الاستعجال وسرعة إرسال أسماء مرشحيها المخولين بتجديد إقامات العاملين لديهم متضمنة اسم المخول بالتوقيع ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني.

وأوضحت أنه سيتم إرسال رقم المشغل للمخول بالتوقيع على بريده الإلكتروني بالإضافة إلى خطوات عملية التجديد.

وذكرت أن للمخول بالتوقيع بعد تفعيل صلاحياته الحق في تعيين عدد من المشغلين معه للقيام بعملية تجديد إقامات موظفي الجهة التابع لها إلكترونيا.