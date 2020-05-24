رغم رفض المعلمين.. بريطانيا تعيد فتح المدارس

على الرغم من التحذيرات العالمية من التسرع في إعادة فتح المدارس، وومعارضة المعلمين، تعتزم بريطانيا إعادة فتح المدارس مطلع يونيو.

فقد أعلن وزير النقل غرانت شابس، الأحد، أن الحكومة البريطانية تعتزم الالتزام بخطة إعادة فتح المدارس الابتدائية لبعض التلاميذ ابتداء من الأول من يونيو.

يأتي هذا في وقت تواجه الحكومة معارضة للخطة من قبل بعض المعلمين والنقابات العمالية.

اختبارات الأجسام المضادة

من جهة أخرى أعلنت هيئة الصحة العامة في بريطانيا، عزمها بدء اختبارات الأجسام المضادة بشكل مجاني للفيروس المستجد، اعتباراً من هذا الأسبوع، لأجل الكشف عن الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى دون أن تظهر عليهم أعراض مرض “كوفيد 19”. وقال وزير الصحة، مات هانكوك، إن الحكومة وقعت عقودا لأجل توفير عشرة ملايين من اختبارات الكشف عن الأجسام المضادة.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى معرفة الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض، ويرجح أنهم حصلوا على مناعة ضد الفيروس.

يشار إلى أن الاختبارات ستشمل من يعملون في قطاع القطاع الصحة، في مرحلة أولى، إلى جانب المرضى والعاملين في دور الرعاية، بدءًا من الأسبوع المقبل.