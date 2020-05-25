أعلنت اليونان اليوم الاثنين إعادة افتتاح جميع المدارس بما فيها المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال والتعليم الخاص ودور الحضانة اعتبارا من الاثنين المقبل بعد تعليقها بسبب انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتاس قوله في مؤتمر صحفي انه في اطار الخطوات المتخذة لاستئناف النشاطين الاجتماعي والاقتصادي بعد تراجع حالات الاصابة والوفيات بالفيروس تقرر أيضا إعادة فتح المطاعم اليوم قبل موعدها المقرر.

وأضاف ان الحكومة سمحت بالسفر من والى جميع الجزر اليونانية اعتبارا من اليوم فيما سيتم رفع القيود عن التنقل باليخوت الاثنين المقبل.

وأوضح ان القرار تضمن إعادة فتح الفنادق والمخيمات والمرافق الرياضية المفتوحة ومراكز الرعاية الليلية للمسنين بالاضافة الى مراكز ألعاب الأطفال اعتبارا من الاثنين المقبل.

وكان بيتاس أعلن في وقت سابق عودة طلبة المرحلة الأخيرة بالمدارس الى فصولهم الدراسية في 11 مايو وطلبة المرحلتين الثانوية والمتوسطة في 18 مايو الجاري.

وأعلنت اليونان في 16 مايو الجاري رفع مزيد من القيود المفروضة لمواجهة فيروس (كورونا) من بينها افتتاح 515 شاطئا وإعادة فتح مراكز التسوق وبعض الأسواق وحدائق الحيوانات والنباتات.

كما أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الأربعاء الماضي ان الموسم السياحي بالبلاد سيفتتح رسميا في 15 يونيو المقبل فيما سيسمح بالرحلات الجوية الدولية الى اليونان في الأول من يوليو المقبل.

وشهدت اليونان في الايام الماضية تراجعا ملحوظا في اعداد الاصابات والوفيات الناجمة عن فيروس (كورونا) حيث وصل أمس الأحد الى حالتين فيما لم تسجل حالات وفيات في حين بلغ العدد الاجمالي للاصابات 2878 حالة والوفيات الناجمة عن الاصابة بالفيروس الى 171 حالة.