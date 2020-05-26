أعلنت الامارات اليوم الثلاثاء عن خمس وفيات جديدة مرتبطة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد1 9) لتبلغ اجمالا 253 وفاة اضافة الى تسجيل 779 اصابة جديدة لتصل اجمالا 31086 حالة حتى الان.

وكشفت المتحدثة الرسمية عن حكومة الامارات الدكتورة آمنة الشامسي خلال الاحاطة الاعلامية التي اقيمت في ابوظبي عن شفاء 325 حالة جديدة لمصابين بالفيروس ذاته ليرتفع مجموع حالات الشفاء الى 15982 الف حالة مؤكدة التعافي التام للمصابين من المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية منذ دخولهم المستشفى.

ولفتت الشامسي الى ان اكتشاف الاصابات جاء من خلال اجراء اكثر من 28 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المواطنين والمقيمين وباستخدام افضل واحدث تقنيات الفحص الطبي مضيفة ان حالة جميع الاصابات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.