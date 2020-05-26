حذرت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات مستخدمي تطبيق التواصل الاجتماعي (تويتر) من بعض التغريدات المنتشرة والمنسوبة لشخصيات حكومية تعمل على نشر أخبار مفبركة بغرض تضليل المواطنين عن الأخبار الحقيقية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) مساء اليوم الثلاثاء إنها رصدت بعض التطبيقات الإلكترونية التي تساعد مروجي الإشاعات على إنشاء تغريدات مزيفة وبانتحال حسابات شخصيات معروفة على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.

وشددت الهيئة على أنها ستقوم بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حجب تلك التطبيقات مؤكدة على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أهمية التأكد من صحة التغريدات والأخبار المنشورة والحرص على أن يستقوا الأخبار من المصادر الحكومية.