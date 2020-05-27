أندية إنجلترا تعود للتدريبات الجماعية وتبت في “الالتحامات”

وافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بالإجماع، الأربعاء، على عودة التدريبات الجماعية، بما في ذلك الالتحامات بين اللاعبين، لتقترب المسابقة من استئناف نشاطها

وقال بيان عقب اجتماع أندية البطولة العشرين: “سيكون بوسع الفرق الآن التدرب كمجموعة وتنفيذ الالتحامات مع الحد من الاحتكاكات المباشرة غير الضرورية. الأولوية بالنسبة للدوري الممتاز هي صحة وسلامة جميع المشاركين”.

وبدأت الأندية الأسبوع الماضي المرحلة الأولى من “مشروع استئناف النشاط”، بعد الموافقة على التدريب في مجموعات صغيرة دون التحامات أو احتكاكات، في ظل قيود صحية صارمة.

ويأتي الإعلان عن بدء المرحلة الثانية عقب اختبارات مكثفة للاعبين وأفراد الأجهزة الفنية، في ظل وجود 8 حالات إيجابية بينها أدريان ماريابا مدافع واتفورد وإيان وان مساعد مدرب بيرنلي.

وتوقفت جميع مباريات الدوري الإنجليزي منذ مارس الماضي بسبب الأزمة الصحية العالمية، التي تسببت في توقف الرياضة وأنشطة أخرى في العالم.

زيمثل تصويت الأربعاء خطوة كبيرة نحو استكمال 92 مباراة في الدوري الممتاز هذا الموسم.

وتسمح المرحلة الثانية بتدريب 10 لاعبين سويا مع تخفيف القيود المفروضة على اللاعبين خلال التدريبات، وتسمح بالتقارب بينهم.

وستشكل المرحلة الثالثة خطوة أكثر قربا من التدريبات الاعتيادية استعدادا للمباريات.

وأشار الدوري الممتاز إلى أن 12 يونيو المقبل سيكون الموعد المحتمل لاستئناف الموسم.