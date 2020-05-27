ابتكار تطبيق في اليابان ينقل صيحات الجماهير إلى الملاعب عن بُعد

بينما تستعد الرياضية للعودة بحذر في اليابان بعد توقفها بسبب فيروس كورونا، نجحت شركة محلية في تطوير تطبيق جديد يتيح للجماهير تشجيع فرقهم المفضلة عن بُعد، خلال المباريات التي تقام في ملاعب خالية من المشجعين.

ومن المقرر أن تستأنف مباريات دوري البيسبول الياباني للمحترفين في 19 يوليو المقبل، على أن تبدأ مباريات الدوري الياباني لكرة القدم أيضا بعد ذلك بأسبوعين، لكن كل هذه المباريات ستقام خلف أبواب مغلقة خوفا من انتقال العدوى بالفيروس سريع الانتشار.

ويتيح التطبيق الجديد للمشجعين الذين يشاهدون المباريات عبر شاشات التلفزيون في منازلهم، تشجيع اللاعبين على أرض الملعب، أو حتى إطلاق صيحات الاستهجان بوجههم من خلال هواتفهم الذكية، وذلك بإرسال هتافات مسجلة سلفا أو من خلال رسائل شخصية خاصة بهم، وسيصل كل ذلك مباشرة إلى الملعب من خلال مكبرات صوت عملاقة.

ومؤخرا جربت مؤسسة “ياماها”، التي طورت التطبيق الجديد، في ملعب شيزوكا الذي يتسع لنحو 50 ألف مشجع ويستخدم بصفة أساسية لمباريات كرة القدم بمشاركة ناديين في دوري الكرة الياباني الأول، وهما جوبيلو إيواتا وشيميزو بالس.

وخلال التجربة تسنى للجمهور الجالس أمام شاشات التلفزيون إرسال عبارات وصيحات التشجيع إلى الملعب، من خلال 58 مكبر للصوت موزعة في انحائه.

وعن التطبيق الجديد قال كيسوكي ماتسوباياشي، وهو مسؤول في الشركة التي تدير الملعب: “في مرحلة ما خلال التجربة الميدانية للتطبيق أغلقت عيني وشعرت أن أصوات التشجيع جاءت من الجمهور في المدرجات حولي”.