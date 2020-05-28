أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الكويتية الدكتورة رنا الفارس إطلاق إستبيان إلكتروني للاطلاع على إقتراحات المواطنين حول لائحة الرعاية السكنية الخاصة بمواضيع تتعلق بالبدل وإصدار وثيقة التملك و حفظ حقوق الأسرة الكويتية.

وقالت الفارس في تصريح صحفي اليوم الخميس إن الاستبيان الذي يحمل شعار (شاركنا لأنك تهمنا) يهدف إلى خدمة المواطن الكويتي متمنية من المواطنين التفاعل الإيجابي مع هذا الإستبيان.

وأضافت “نسعى لفتح الآفاق للوصول لأفضل حلول إسكانية واقتراحاتكم محل اهتمام لنا في تطوير وتعزيز عملنا”.

وأوضحت أنه سيتم تلقي مقترحات المواطنين الكويتيين حول أي تعديلات أو مقترحات على لائحة الرعاية السكنية من خلال الإستبيان وذلك عبر الرابط الإلكتروني: (https://pahw.gov.kw/comments).

وكانت الوزيرة الفارس عقد خلال شهر رمضان سلسلة اجتماعات عبر تقنية الاتصال المرئي مع عدد من ممثلي اللجان الشعبية في المناطق الإسكانية الجديدة تم خلالها تلقي العديد من المقترحات التي تمت دراسة جوانبها التنفيذية والقانونية.