أخيرا.. تحديد موعد عودة الدوري الإنجليزي الممتاز

كشفت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية، الخميس، أن الدوري الإنجليزي الممتاز، المتوقف منذ أكثر من شهرين، سيعود في السابع عشر من يونيو المقبل.

وقالت الصحيفة في “خبر حصري”، إن اليوم المذكور سيشهد إقامة لقاءي أستون فيلا في مواجهة شيفلد يونايتد، ومانشستر سيتي مع أرسنال.

ولم يتم وضع جدول جميع المباريات بعد، لكن المسابقة ستنتهي على الأرجح يوم 2 أغسطس المقبل، فيما سيقام نهائي كأس الاتحاد في الأسبوع التالي لانتهاء الدوري.

وتوقفت جميع مباريات الدوري الإنجليزي منذ مارس الماضي بسبب أزمة وباء كورونا، التي عطلت قطاع الرياضة وقطاعات أخرى في العالم.

والأربعاء، وافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بالإجماع على عودة التدريبات الجماعية، بما في ذلك الالتحامات بين اللاعبين، لتقترب المسابقة من استئناف نشاطها.

وقال بيان عقب اجتماع أندية البطولة العشرين: “سيكون بوسع الفرق الآن التدرب كمجموعة وتنفيذ الالتحامات مع الحد من الاحتكاكات المباشرة غير الضرورية. الأولوية بالنسبة للدوري الممتاز هي صحة وسلامة جميع المشاركين”.

وبدأت الأندية الأسبوع الماضي المرحلة الأولى من “مشروع استئناف النشاط”، بعد الموافقة على التدريب في مجموعات صغيرة دون التحامات أو احتكاكات، في ظل قيود صحية صارمة.

وبعد إقامة 29 مباراة من الدوري، يتصدر ليفربول الترتيب برصيد 82 نقطة، علما أن الفريق بات على وشك الفوز باللقب الغائب عنه منذ 30 عاما.