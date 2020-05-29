توقعت المراكز الامريكية للسيطرة على الامراض والوقاية منها (سي.دي.سي) اليوم الجمعة ان يصل عدد الوفيات الناجمة عن الاصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) في الولايات المتحدة الى 115 الفا بحلول 20 يونيو المقبل.

وتظهر توقعات (سي.دي.سي) الى ان عدد الوفيات بسبب الفيروس التاجي ستبلغ ما بين 115 ألفا وأكثر من 134 ألف حالة وفاة قبل نهاية يونيو المقبل.

وقالت المراكز “تشير التوقعات الوطنية لهذا الأسبوع إلى أن معدل الزيادة في الوفيات التراكمية ل (كوفيد 19) مستمر في الانخفاض”.

وأضافت “مع ذلك من المرجح أن يتجاوز إجمالي حالات وفيات (كوفيد 19) 115 ألف حالة بحلول 20 يونيو المقبل”.

وشددت المراكز على أنه “نظرا لأن العديد من المجتمعات يتم إعادة فتحها استراتيجيا فمن المهم للجميع العمل معا لمواصلة الجهود لمنع انتشار الفيروس في المجتمع”.

ويبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة مليونا و721926 حالة بينهم 101621 حالة وفاة.