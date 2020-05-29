إيران: 50 وفاة و2819 إصابة جديدة بكورونا

اعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الجمعة تسجيل 2819 إصابة جددة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) خلال الساعات ال24 الماضية.

وقال رئيس المركز الاعلامي بوزارة الصحة كيانوش جھانبور في تصريح صحفي “انه بعد الاعلان عن الحالات الجديدة يرتفع عدد الاصابات بالفيروس في البلاد الى 146668 اصابة”.

واضاف جھانبور انه تم تسجيل 50 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات الى 7677 حالة.

وذكر ان حالات الشفاء بلغت 114931 حالة في عموم البلاد.