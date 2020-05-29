اعلنت السعودية اليوم الجمعة تسجيل 17 وفاة بالإضافة إلى 1581 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة السعودية في التقرير اليومي حول مستجدات الفيروس ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 458 متوفى و81766 مصابا.

وأشارت إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 57013 حالة بعد تسجيل 2460 حالة شفاء جديدة.