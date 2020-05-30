اعلنت السلطات الصينية اليوم السبت عدم تسجيل حالات وفاة جديدة جراء فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) فيما تأكدت اصابة اربع حالات “وافدة” خلال ال24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة الوطنية للصحة القول إنه بذلك يرتفع اجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي الى 82999 شخصا في حين يستقر اجمالي عدد الوفيات عند 4634 شخصا.

واضافت انها سجلت اربع حالات اصابة “وافدة” من الخارج لمسافرين قادمين إلى الصين حالتان منها في مقاطعة (شاندونغ) وحالة في مدينة (شنغهاي) واخرى في مقاطعة (كوانغ دونغ) بجنوب البلاد ليرتفع اجمالي حالات الإصابة الوافدة من الخارج الى 1738 حالة.

وذكرت انه لم تسجل اي حالة إصابة “محلية” في مختلف مناطق ومدن ومقاطعات الصين لاسيما في مقاطعة (هوبي) وعاصمتها مدينة (ووهان) بؤرة تفشي الفيروس.

واوضحت اللجنة ان 63 شخصا مازالوا يتلقون العلاج و5545 شخصا تحت المراقبة الطبية إثر مخالطتهم لمرضى مصابين بالفيروس.

وعن الحالات خارج بر الصين الرئيسي اشارت اللجنة الى تسجيل 1079 حالة إصابة مؤكدة حتى نهاية أمس الجمعة من بينها أربع وفيات في منطقة (هونغ كونغ) الإدارية الخاصة و45 إصابة في منطقة (مكاو) الادارية الخاصة فيما سجلت (تايوان) 442 حالة إصابة منها سبع حالات وفاة.

ولفتت الى مغادرة 1035 مريضا في (هونغ كونغ) و45 في (مكاو) و420 في (تايوان) المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.