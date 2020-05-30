السعودية: صالونات التجميل والحلاقة والنوادي الرياضية آخر ما سيُسمح به بعد انتهاء الفيروس

أكد الوكيل المساعد للصحة الوقائية بوزارة الصحة، الدكتور عبدالله عسيري، أن هناك تقييما مستمرا لنشاط فيروس كورونا وأعداد الإصابات، وأن ذلك هو ما يحدد نوع الإجراءات وطريقة اتخاذها والفترة الزمنية لكل إجراء.

وأوضح، خلال لقائه مع قناة “الإخبارية”، أن بعض الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بشكل كبير ستكون آخر ما يتم السماح به، فيما يُسمى بالمرحلة الخضراء، ومن المبكر جدا أن نعرف متى موعدها، ولن يُسمح بتلك الأنشطة حتى نتأكد من عدم وجود نشاط للفيروس.

وأضاف عسيري أن الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما فيها صالونات التجميل والحلاقة والنوادي الرياضية لن تعود حتى يتم القضاء على الوباء