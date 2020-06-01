قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب اليوم الاثنين ان الوزارة قامت بتسليم اكثر من 12 مليون كمام خلال الموعد المتفق عليه لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ليقوم بتوزيعها على التعاونيات بسعر 90 فلسا للمستهلك.

واشار شعيب في تصريح صحفي الى الجهود التي بذلتها الوزارة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تسلم (الشؤون) كمامات طبية من وزارة الصحة لتوزيعها على الجمعيات التعاونية على الا يتجاوز سعر الكمام الواحد 100 فلس.

وأوضح انه بعد جولات ميدانية شملت المصانع المحلية لدراسة وتحديد سعر البيع وبالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات الاختصاص تم الاتفاق على تحديد سعر بيع الكمام ب90 فلسا والعلبة (50 كماما) ب5ر4 دينار على أن يؤول الدخل للجنة المشروعات التعاونية الوطنية التابعة ل(الشؤون) طبقا لقرار مجلس الوزراء.

وافاد انه تم التنسيق مع الشركة الكويتية للتموين لمعرفة كمية الكمامات المتوفرة لديها ومصدرها كما تمت مخاطبة الهيئة العامة للصناعة لمعرفة عدد المصانع المحلية المنتجة للكمامات مع تحديد الوقت الزمني للانتاج وحجم الانتاج اليومي.

واعرب الوكيل شعيب عن الشكر لكافة الاطراف التي ساهمت في عملية استلام وتسليم الكمامات وخاصة الشركة الكويتية للتموين التي وفرت شاحنات نقل من مخازنها للمخازن التابعة لاتحاد الجمعيات.