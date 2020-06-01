قرر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الاسبوعي اليوم الاثنين اعتماد هيكل لإنشاء كيان معني بمتابعة وتنفيذ اشتراطات السلطات الصحية في اثناء تنفيذ مراحل خطة العودة للحياة الطبيعية والمعدة من الامانة العامة لمجلس الوزراء.

جاء ذلك في كلمة رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم في المؤتمر الصحفي الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي في قصر السيف عقب الاجتماع الذي ترأسه سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وقال المزرم ان القرارات تشمل تكليف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات إنشاء منصة مركزية لإدارة المواعيد الحكومية تمكن المراجعين من الحصول على المواعيد قبل مراجعة الجهة الحكومية لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية لاسيما التباعد الجسدي.

وأضاف ان مجلس الوزراء قرر تكليف مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة إنشاء وتجهيز أجنحة طبية بالقاعات (5 و6 و8) بأرض المعارض في منطقة مشرف مع تزويدها بكل المرافق الضرورية والأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيلها بشكل متكامل.