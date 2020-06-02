أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الاثنين منح إقامة مؤقتة في البلاد – لمدة ثلاثة أشهر بحد أقصى – لحملة جميع أنواع الإقامة وسمات الدخول التي تنتهي صلاحيتها اعتبارا من مطلع شهر يونيو الجاري.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان أنه بموجب قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح رقم 444 لسنة 2020 يجوز منح إقامة مؤقتة لجميع أنواع الإقامات وسمات الدخول التي تنتهي صلاحيتها ابتداء من 1 يونيو 2020 تنتهي في جميع الأحوال بتاريخ 31 أغسطس 2020.

وأفادت بأن هذا القرار جاء في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) واستكمالا لجهود وزارة الداخلية المبذولة في هذا الصدد.

وأكدت سعي المؤسسة الأمنية للتسهيل على المقيمين ومعالجة أوضاعهم في البلاد مما ينعكس إيجابيا على الجانب الأمني والإنساني.