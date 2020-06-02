“التربية”: خدمة المراجعين “أون لاين” لحين عودة الأوضاع إلى طبيعتها

أعلنت وزارة التربية الكويتية اليوم الاثنين تقديم بعض خدماتها إلكترونيا لحين عودة الأوضاع في الدولة إلى طبيعتها انطلاقا من مفهوم التباعد الاجتماعي في ضوء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري بوزارة التربية رجاء بوعركي في تصريح صحفي عقب اجتماع مع مديري الإدارات التعليمية إنه تم تخصيص عناوين بريد إلكترونية لكل إدارة لتلقي طلبات المراجعين على أن تتضمن كل رسالة اسم المراجع ورقمه المدني ورقم هاتفه وإرفاقها بالمستندات ذات الصلة.

وأوضحت أنه يمكن للمراجعين التواصل مع إدارة الموارد البشرية عبر عنوان البريد الإلكتروني: (HR@moe.edu.kw) ومع إدارة التطوير والتنمية عبر البريد: ( Development@moe.edu.kw).

وأشارت إلى إمكانية التواصل مع إدارة الخدمات العامة عبر البريد: ( Public Services@moe.edu.kw) أما مكتب الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري فيتم التواصل معه على العنوان: ( UnderSecAdmin@moe.edu.kw).