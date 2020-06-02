اعلنت السعودية اليوم الثلاثاء تسجيل 24 وفاة بالإضافة إلى 1869 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة السعودية في التقرير اليومي حول مستجدات الفيروس ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 549 وفاة و89011 اصابة.

واضافت الوزارة ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 65790 حالة بعد تسجيل 1484 حالة شفاء جديدة.