تكليف “مسلم من أصل أفريقي ” بالتحقيق في مقتل “جورج فلويد”

طلب حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، من النائب العام كيث إليسون، مساعدة المدعي العام للمقاطعة مايك فريمان، في التحقيق بوفاة جورج فلويد على يد شرطي أميركيّ، التي أثارت ضجة في العالم.

والز وفي تغريدة له عبر “تويتر” قال إنّ “وجود إليسون على رأس قيادة التحقيقات يحافظ على الثقة في التزامنا بضمان العدالة لجورج فلويد. شكرًا لك أيها النائب العام. لا يمكنني التفكير في أيّ شخص أفضل للقيام بهذا العمل الحاسم”.

من جهته، قبِل إليسون القضية، وهو أول مسلم يدخل الكونغرس، وأول أميركيّ من ذوي البشرة السوداء يتولّى منصب النائب العام لولاية مينيسوتا.

وفي مؤتمر صحافي لفت إليسون إلى أنّه “مع قدر كبير من التواضع وجدية كبيرة، أقبل على مكتبي مسؤوليّة القيادة في هذه القضية الحرجة التي تنطوي على مقتل جورج فلويد”.

هذا ويبلغ إليسون من العمر 56 عامًا، وهو سياسيّ أميركيّ ومحام يشغل منصب المدعي العام الثلاثين لولاية مينيسوتا التي ولد وترعرع فيها.

وفي وقت سابق، كشفت عائلة جورج فلويد أنّ التقرير الطبيّ الذي أعده الطبيبان، مايكل بايدن وأليسيا ويلسون، يشير إلى أنّ وفاة فلويد سببها اختناق ناجم عن الضغط على الرقبة والظهر، ما أدى إلى منع وصول الدم إلى الدماغ. وأضاف التقرير أنّ الضغط المستمر على الجانب الأيمن من شريان فلويد السباتي أعاق تدفّق الدم إلى دماغه، بينما تسبب الوزن الملقى على ظهره في استحالة التنفس