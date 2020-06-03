اأعلنت السلطات الصينية اليوم الاربعاء عدم تسجيل اي حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) فيما تاكدت إصابة حالة واحدة “وافدة” خلال ال24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة الوطنية للصحة القول “انه وبعد عملية مراجعة دقيقة لاعداد الحالات فقد بلغ اجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي 83021 شخصا كما يستقر اجمالي عدد الوفيات عند 4634 شخصا”. واضافت انها سجلت حالة إصابة واحدة “وافدة” من الخارج لمسافر قادم إلى الصين وتحديدا في مقاطعة (كوانغ دونغ) بجنوب البلاد ليرتفع اجمالي حالات الإصابة الوافدة من الخارج الى 1762 حالة.

وذكرت انه لم تسجل اي حالة إصابة “محلية” في مختلف مناطق ومدن ومقاطعات الصين لاسيما في مقاطعة (هوبي) وعاصمتها مدينة (ووهان) بؤرة تفشي الفيروس.

واوضحت ان شخصا واحدا غادر المستشفيات خلال ال24 ساعة الماضية بعد تماثله للشفاء ليصل اجمالي عدد المتعافين منذ ظهور الفيروس وانتشاره حتى الآن الى 78314 شخصا.

وبينت اللجنة ان 73 شخصا مازالوا يتلقون العلاج و4609 اشخاص تحت المراقبة الطبية إثر مخالطتهم لمرضى مصابين بالفيروس من بينهم 370 شخصا خرجوا من المراقبة الطبية. وعن الحالات خارج بر الصين الرئيسي اشارت اللجنة الى تسجيل 1093 حالة إصابة مؤكدة حتى نهاية أمس الثلاثاء من بينها أربع وفيات في منطقة (هونغ كونغ) الإدارية الخاصة و45 إصابة في منطقة (مكاو) الادارية الخاصة فيما سجلت (تايوان) 443 حالة إصابة منها سبع حالات وفاة.

ولفتت الى مغادرة 1038 مريضا في (هونغ كونغ) و45 في (مكاو) و427 في (تايوان) المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.