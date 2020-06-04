وزير المالية يوجه (هيئة الاستثمار) لعكس نسبة ملكية الجهات الحكومية على عدد الاعضاء بمجلس إدارة (بيتك)

قال وزير المالية الكويتي براك الشيتان إنه وجه الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الجهات الحكومية للعمل على عكس نسبة ملكية هذه الجهات على عدد أعضاء التمثيل الحكومي في مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي (بيتك).

وأضاف الشيتان الذي يرأس مجلس إدارة (هيئة الاستثمار) في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن مجلس إدارة الهيئة ناقش في اجتماعه اليوم الخميس هذا التوجيه وكلف الادارة التنفيذية بالهيئة العمل بهذا الشأن.