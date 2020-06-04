اللجنة الثلاثية تقترح موعدًا لعودة التدريبات بالكويت

رفعت اللجنة الثلاثية، التي تضم ممثلين عن اللجنة الأولمبية والهيئة العامة للرياضة ووزارة الصحة الكويتية، مقترحاتها بشأن مواعيد واشتراطات العودة التدريجية للأنشطة الرياضية، إلى الحكومة.

وتضمنت مقترحات العودة، بدء رحلة التدريبات للألعاب الجماعية، في 28 من الشهر الجاري، وسط إجراءات وتدابير صحية ووقائية لجميع العاملين بالحقل الرياضي.

وشددت اللجنة على ضرورة إخضاع الأجهزة الإدارية والفنية والطبية، واللاعبين والطاقم المعاون، لفحص طبي، للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا.

ويأتي ذلك إلى جانب تحديد الأعداد المسموح لها بالمران، على أن تبدأ التدريبات بمجموعات صغيرة منفصلة، مع التدرج في زيادة الأعداد بضوابط، وصولا إلى العودة للمنافسات.

وهذا بالإضافة للعمل المستمر على تعقيم الأدوات والمنشآت، بشكل دوري، لضمان سلامة الجميع.