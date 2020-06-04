أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الخميس ارتفاع عدد وفيات فيروس (كورونا المستجد كوفيد 19) الى 39904 حالة بعد تسجيل 176 حالة وفاة جديدة.

واكدت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني انها أحصت 1805 إصابة جديدة بالعدوى الامر الذي رفع اجمالي الاصابات الى 281661 حالة مضيفة انها اجرت حتى صباح اليوم اكثر من 5ر5 مليون كشف لاشخاص اشتبه بإصابتهم بالفيروس.

وعلى صعيد متصل اعلن وزير المواصلات البريطاني غرانت شابس ان الحكومة سنت قانونا ملزما على جميع مستخدمي المواصلات العامة في انجلترا يقضي بضرورة ارتداء اقنعة الوجة اعتبارا من ال15 من الشهر الجاري.

وحذر شابس من ان الحكومة ستفرض غرامات مالية على من لا يلتزم بارتداء الاقنعة من المواطنين او المقيمين مشيرا الى اعفاء الاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة ومن يعاونون من صعوبات في التنفس من هذا القرار.

وكانت الحكومة البريطانية اعلنت فرض حجر الزامي لمدة اسبوعين على كل من يعود للبلاد من الخارج اعتبارا من يوم الثامن من يونيو المقبل من اجل منع انتشار ذروة ثانية لفيروس كورونا.

واعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون انه سيتم ابتداء من منتصف يونيو المقبل السماح لكل المتاجر والاسواق بإعادة فتح ابوابها بعد تراجع انتشار الفيروس.