اعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الاثنين عدم تسجيل اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19) في الساعات ال24 الاخيرة ليستقر اجمالي المصابين عند 1087 لليوم الخامس على التوالي.

وقالت الوزارة في بيان انها اجرت 61 تحليلا مخبريا لم تسفر عن تسجيل أي حالات إصابة جديدة ليستقر العدد الاجمالي للمصابين بهذا الفيروس في تونس عند 1087 حالة.

واضافت ان عدد حالات الشفاء بلغ 982 مقابل 49 حالة وفاة (لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة) و56 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.