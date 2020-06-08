أعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتي اليوم الاثنين تعديل موعد فترة تسجيل الباحثين عن عمل المقبلة (رقم 71) ليكون ما بين 3 و17 يوليو المقبل بعدما كانت مقررة الشهر الجاري.

وذكر الديوان في بيان على حسابه في (انستغرام) ان التسجيل سيكون عبر الموقع الالكتروني (Csc.gov.kw) دون الحاجة لمراجعة الديوان شخصيا نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس (كورونا المستجد).

وكان ديوان الخدمة المدنية قد اعلن سابقا عن موعد الفترة (رقم 71) ما بين 12 و26 يونيو الجاري.