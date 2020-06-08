دراسة: هؤلاء الـ10 الأعلى قيمة في كرة القدم

كشفت دراسة رياضية جديدة، اللاعبون الأعلى قيمة في أوروبا، آخذة بالاعتبار انخفاض أسعار اللاعبين، بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي أثر على الاقتصاد الرياضي حول العالم.

ونشرت منظمة “فوتبول أوبزيرفاتوري” قائمة باللاعبين الأعلى قيمة في أوروبا، والتي شهدت حضور المصري محمد صلاح ضمن الـ10 الأعلى قيمة في العالم.

هنا قائمة اللاعبين الـ10 الأعلى قيمة في العالم:

10- الإنجليزي هاري كين

وضعت المنظمة المهاجم الإنجليزي هاري كين في المركز العاشر، بقيمة 118 مليون يورو، وذلك بسبب تألقه المستمر مع توتنهام الإنجليزي، وخبرته الكبيرة بالدوري الإنجليزي بالرغم من صغر سنه.

9- الكندي ألفونسو دايفيس

أصبح الظهير الكندي الأيسر ألفونسو دايفيس حديث الصحف الأوروبية، بسبب تألقه الملفت مع بايرن ميونيخ الألماني، بالرغم من أنه لم يتجاوز الـ19 عاما. قيمته السوقية بلغت 134 مليون يورو.

8- أنطوان غريزمان

لا يزال المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان يجد مكانا في قوائم الأعلى قيمة في السوق، بسبب تاريخه مع أتلتيكو مدريد، لكن موسمه الأول مع برشلونة، قد يعني خروجه من القائمة قريبا، وذلك بسبب تراجع مستواه كثرا واختفائه في ظل الأرجنتيني ليونيل ميسي. قيمة غريزمان السوقية 136 مليون يورو.

7- السنغالي ساديو ماني

احتل مهاجم ليفربول ساديو ماني المركز السابع، بسبب تألقه المستمر مع المدرب الألماني يورغن كلوب، لتصل قيمته السوقية إلى 140 مليون يورو.

6- المصري محمد صلاح

لم يبتعد صلاح كثيرا عن المراكز المتقدمة للأعلى قيمة في السوق، مع تألقه المستمر في صفوف ليفربول ، فجاء سادسا، بقيمة 145 مليون يورو.

5- الإنجليزي ماركوس راشفورد

يعتبر المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد من بين الأفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويعتبر الأعلى قيمة في ناديه الذي يعاني من تدهور النتائج. قيمة المهاجم الشاب في السوق تبلغ 152 مليون يورو.

4- الإنجليزي ترينت أليكساندر أرنولد

بشكل مفاجئ، وضعت القائمة الظهير الإنجليزي الصغير أرنولد، الأعلى قيمة بين زملائه في ليفربول، وذلك بسبب صغر سنه وتألقه اللافت في مركز الظهير. قيمة أرنولد السوقية وصلت إلى 172 مليون يورو.

3- الإنجليزي جايدن سانشو

احتل جناح بوروسيا دورتموند الألماني المركز الثالث، وهو المتوقع، بسبب تألقه الكبير في البوندسليغا، وعمره الصغير (20 سنة)، حيث بلغت قيمته السوقية 180 مليون يورو.

2- الإنجليزي رحيم ستيرلنغ

عزز ستيرلنغ مكانة الإنجليز في مستقبل كرة القدم، باحتلاله المركز الثاني، بقيمة 196 مليون يورو.

1- الفرنسي كيليان مبابي

مث المتوقع، لا يزال المهاجم الفرنسي كيليان مبابي الموهبة الشابة الأبرز في العالم، مما يجعله الأعلى قيمة في عالم كرة القدم بمبلغ قدره 260 مليون يورو.