“الصحة”: ننتظر كمية أخرى من عقار “أفيغان” لعمل الدراسات الإكلينيكية والبحوث السريرية في الكويت

أعلنت وزارة الصحة أن الشحنة الأولى من عقار “أفيغان” الياباني ستصل الكويت الأسبوع الجاري، وذلك بعد نتائجه الإيجابية فى التجارب السريرية التي أجرتها العديد من الدول على الحالات الخفيفة والمتوسطة من مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية د. عبدالله البدر إن الوزارة في طور انتظار كمية أخرى من العقار لتوريدها لعمل الدراسات الإكلينيكية والبحوث السريرية في الكويت ومشاركة نتائجها مع المنظمات العالمية والعلمية.

وأوضح أن الشحنة الأولى من العقار تأتي ضمن العناصر المخصصة للاستجابة الطارئة والأغراض الإنسانية ولا تحمل قيمة تجارية من الحكومة اليابانية.

وأضاف البدر أن الاستخدام سيكون وفقا لدليل الارشادات المعد من اليابان وحسب توصيات منظمة الصحة العالمية والنظم واللوائح المتبعة في الكويت، لافتا إلى أن توفير هذا العقار يأتي على أساس التبرع من الحكومة اليابانية وبدعم لوجستي من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لتسهيل عمليات التسليم.