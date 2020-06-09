أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر عن رفع تدريجي للقيود المفروضة جراء انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) عبر أربع مراحل اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

وقالت المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا القطرية لولوة الخاطر في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين إن المرحلة الأولى للتخفيف التدريجي ستنطلق الأسبوع المقبل في حين تبدأ المرحلة الثانية بحلول الأول من شهر يوليو المقبل على أن تبدأ المرحلة الثالثة في الأول من شهر أغسطس والمرحلة الرابعة والأخيرة في الأول من سبتمبر.

وأوضحت الخاطر أن الانتقال من مرحلة إلى أخرى “رهن المؤشرات والحيثيات والمعطيات مع إمكانية تأجيل هذا الانتقال في حال لم تسر الأمور في الطريق الصحيح”.

وذكرت أن المرحلة الأولى سيتم خلالها الفتح التدريجي للمساجد مع الأخذ بعين الاعتبار كل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها بالفعل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية في عدد من المساجد.

وبينت أن المرحلة الثانية سيتم خلالها زيادة عدد المساجد وتوسيع الدائرة في حين أن المرحلة الثالثة والتي سيتم فيها أيضا زيادة عدد المساجد ستشهد إقامة صلاة الجمعة في 54 مسجدا أما المرحلة الرابعة فسيتم فيها افتتاح كل المساجد.

وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالتجمعات فسيتم السماح بتجمع ما لا يزيد عن 10 أشخاص بدءا من المرحلة الثانية في حين أن المرحلة الثالثة سيسمح فيها بالتجمع لعدد لا يتجاوز 40 شخصا على أن يتم السماح في المرحلة الرابعة بالتجمعات وفق ضوابط وسعة معينة بحسب ما تقدره الجهات المهنية في حينها.

وحول حركة السفر والطيران أوضحت أنه سيتم السماح بدءا من المرحلة الأولى بالرحلات إلى خارج الدوحة للضرورة القصوى وسيخضع كل من يعود إلى الحجر الفندقي على نفقته الخاصة لمدة اسبوعين كاملين أو في أحد المحاجر المخصصة من قبل وزارة الصحة على نفقته الخاصة أيضا.

وأفادت المتحدث الرسمي بأن المرحلة الثالثة سيتم خلالها السماح للرحلات الجوية القادمة من الدول منخفضة الخطورة وذلك للمسافرين ذوي الأولية كحاملي الإقامة على أن يتم اخضاعهم إلى الحجر الصحي لمدة أسبوعين كاملين.

واستدركت قائلة إنه سيتم خلال الفترة القادمة الإعلان عن كل التفاصيل المتعلقة بالحجز والدول المسموح بها والفئات التي تعتبر من ذوي الأولوية.

وقالت إن المرحلة الرابعة من خطة رفع القيود ستشهد ووفقا لإرشادات وزارة الصحة العامة توسيع نطاق الرحلات الجوية والتشغيل المحدود لوسائل النقل العام مثل المترو والحافلات.

وأوضحت أنه فيما يتعلق بالحدائق والمتنزهات العامة سيتم الافتتاح المحدود لعدد من الحدائق في المرحلة الأولى لممارسة الرياضة ولن يسمح للأطفال في تلك المرحلة دون ال12 عاما بدخول تلك المرافق.

وأضافت أنه سيتم السماح للأطفال بارتياد الحدائق والمتنزهات في المرحلة الثانية والتي سيتم خلالها افتتاح كل الحدائق والشواطئ والكورنيش في حين سيتم في المرحلة الثالثة افتتاح ساحات اللعب والتزلج أما في المرحلة الرابعة فسيسمح بإقامة المخيمات والأندية الصيفية والأنشطة الثقافية.

وتطرقت الخاطر لتفاصيل مراحل الرفع التدريجي للقيود والشروط المتعلقة بالصحة والتعليم والتدريب والرياضات الاحترافية كما تطرقت للإجراءات والاشتراطات لافتتاح المحلات في مراكز التسوق في المرحلة الأولى والتي “يجب ألا تقل مساحتها عن 300 متر وألا تتجاوز الطاقة الاستيعابية للمجمع بنسبة 30 في المئة”.

وبينت أنه سيسمح في المرحلة الثانية بافتتاح جميع مراكز التسوق لساعات محدودة وطاقة استيعابية محددة في حين سيتم الافتتاح الكامل لمراكز التسوق في المرحلة الثالثة لساعات محدودة أيضا”.

وذكرت المتحدث الرسمي أن المرحلة الرابعة ستشهد الافتتاح الكامل لمراكز التسوق فضلا عن الافتتاح التدريجي للأسواق وأسواق بيع الجملة بسعة محدودة وساعات محددة بدءا من المرحلة الثانية إلى أن يتم الافتتاح الكامل في المرحلة الرابعة.

وفي شأن قطاع المطاعم قالت الخاطر إنه سيتم افتتاح محدود وجزئي للمطاعم بدءا من المرحلة الثانية مع نسبة أشغال منخفضة في حين سيتم رفع نسبة الأشغال في المرحلة الثالثة والرابعة.

أما عن قطاع العمل والموظفين فإن طاقة العمل الحالية تبلغ 20 في المئة لترتفع بدءا من المرحلة الثانية إلى 50 في المئة ثم ترتفع في المرحلة الثالثة إلى 80 في المئة لتبلغ كامل طاقتها في المرحلة الرابعة.

وشددت على أن الرفع التدريجي لا يعني بأي حال من الأحوال عدم تطبيق أو التهاون في اتباع الاجراءات الاحترازية.