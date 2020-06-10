عودة الأطباء الوافدين الشهر المقبل

كشفت مصادر صحية مطلعة أن وزارة الصحة تعمل الآن على إنهاء كل إجراءات عودة الأطباء الوافدين العاملين في مستشفياتها من العالقين في الخارج، متوقعة عودة هؤلاء منتصف يوليو المقبل أو مطلع أغسطس.

وقالت المصادر، إن عدداً من المستشفيات العامة والتخصصية أرسل أسماء الأطباء الوافدين العاملين في الأقسام الطبية والعالقين في الخارج إلى الإدارة الفنية بالوزارة، كي يتسنى ترتيب عودتهم إلى البلاد.

وكانت الإدارة الفنية بالوزارة خاطبت الأسبوع الماضي جميع المستشفيات لترتيب عودة الأطباء الوافدين من الخارج، من خلال تعميم أصدرته الإدارة طالبت من خلاله مديري المستشفيات بتزويدها بأسماء الأطباء العالقين من جميع الأقسام في الخارج، على أن يذكر اسم الطبيب والتخصص والرقم المدني وجواز السفر، وما إذا كانت الإقامة صالحة أم لا، مع تزويد الإدارة بضابط اتصال من جميع الأقسام الطبية في المستشفيات.

من جانب آخر، تفقد وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الفنية د. عبدالرحمن المطيري، صباح أمس، مستشفى العدان، للاطمئنان على سير العمل في مرافقه المختلفة، خصوصاً في العناية المركزة، برفقة مديرة الإدارة الفنية د. ليلى العنزي ورئيس مكتب التفتيش د. هاشم الهاشمي وبحضور نائب مدير المستشفى د. طارق دشتي.

المصدر : جريدة الجريدة