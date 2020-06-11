العفاسي : نناشد المصلين الالتزام بالتعليمات لسلامتهم

صرح وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي أن المساجد استقبلت جموع المصلين اليوم الأربعاء بعد إغلاق دام نحو 3 أشهر وذلك عقب الانتهاء من تعقيم كافة المساجد في المحافظات الست في المناطق النموذجية من قبل وزارة الدفاع وفق الاشتراطات والتعليمات التي أقرتها الجهات الصحية في البلاد ،

وأوضح العفاسي في تصريح صحفي أن ذلك يأتي تطبيقا للقرارات الوزارية المتخذة باستئناف صلاة الجماعة في المساجد لاستقبال المصلين لأداء الصلاة فيها ابتداء من ظهر اليوم الأربعاء الموافق 10 من الشهر الجاري ، وإقامة صلاة الجمعة في المسجد الكبير بدءاً من هذا الأسبوع للعاملين في المسجد فقط ، على أن تبث صلاة الجمعة في تلفزيون دولة الكويت

وأشار العفاسي إلى أن فتح المساجد في المرحلة الحالية يتضمن المناطق النموذجية فقط ، أما بقية المناطق فتأتي في المراحل القادمة ، باستثناء صلاة الجمعة فسوف تكون في المرحلة الثالثة خشية التزاحم المتوقع والذي قد يكون له انعكاسات سلبية

و ناشد العفاسي المصلين بضرورة اتباع كافة الإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات الصحية وضرورة الوضوء في المنزل وإحضار سجادة للصلاة عليها وتعقيم الأيدي وعدم اصطحاب الأطفال الأقل من 15 سنة واكتفاء المرضى وكبار السن بالصلاة في البيوت محذرا من المصافحة والتجاور بين المصلين والتزاحم أثناء الخروج من المسجد

ودعا العفاسي جموع المصلين إلى ضرورة الاستعانة بتطبيق ” مساجد الكويت ” والذي يمكن تحميله على متجري الٱبستور والأندرويد ، وذلك لمعرفة المساجد المفتوحة والمغلقة ، ومواعيد إقامة الصلوات جماعة في المساجد ،مختتما بالإعراب عن شكره لوزارة الدفاع مثمنا جهدها الكبير في تعقيم كافة مساجد الكويت وتفانيها في عملها وما تتمتع به من روح وطنية عالية.