“أسواق المال” تلغي تداول ⁧‫البورصة‬⁩ أمس.. وإنطلاق التعاملات اليوم وفقاً لإغلاقات الثلاثاء

أصدرت هيئة أسواق المال اليوم قراراً بإلغاء تداولات البورصة كافة يوم أمس واعتبارها كأن لم تكن، وانطلاق التعاملات اليوم وفقاً لإغلاقات الثلاثاء 9 يونيو الجاري.

وقالت الهيئئة في بيان لها اليوم «لدينا أوسع الصلاحيات وبيان عدم توزيع البنوك لأرباح نقدية جاء من جهة غير ذي اختصاص ولم تراع ساعات التداول وأثره المباشر على توجهات الاستثمار للمتداولين كافة».

وأوضحت أن «إعلان اتحاد المصارف في شأن عدم توزيع أرباح نقدية للبنوك تسبب في إيحاءات مضللة وخلق آثاراً بالغة الخطورة على البورصة مما يوجب على الهيئة التدخل لاستعادة العدالة والشفافية والكفاءة للبورصة واستعادة أوسع الصلاحيات في توفير الحماية للمتعاملين».

وتابعت الهيئة إن «ما يؤكد وجوب تدخلنا لإلغاء تعاملات أمس حفاظاً على حقوق المتداولين هو صدور تصريح لمحافظ بنك الكويت المركزي في وقت لاحق لبيان اتحاد المصارف يفيد من خلاله بأن إلغاء التوزيعات أمر اختياري ومن لا يستخدم قرارات تخفيف المتطلبات الرقابية وحقق أرباحاً يمكنه التوزيع للمساهمين، وهذا يخالف ما جاء بإعلان الاتحاد».

وخاطبت الشركة الكويتية للمقاصة شركات الوساطة المالية «الكويتية للمقاصة» مخاطبة شركات الوساطة لإلغاء تقارير تعاملات أمس الأربعاء والاعتماد على إقفالات الثلاثاء كرصيد افتتاحي لتداولات اليوم، وعضرورة إبلاغ العملاء تحسباً لأي إخفاقات.