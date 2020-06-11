روسيا تلغي امتحانات الشهادات بسبب “كورونا”

وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم (الخميس)، مرسوماً يقضي بإلغاء امتحانات الشهادات بسبب أزمة فيروس «كورونا»، بعدما كانت قد أُرجئت مراراً.

وبموجب المرسوم، يمكن للطلاب الراغبين في بدء تدريب مهني التوجه بوثيقة تخرجهم إلى المدرسة المهنية، وعلى الراغبين في بدء دراسة جامعية أن يجتازوا امتحان قبول.

وأضاف بيان رئاسة الحكومة أن المدارس ستُعدّ طلابها لهذا «عن بُعْد». وحسب بيانات سابقة، فإن عدد الطلاب الراغبين في بدء الدراسة في الجامعة في أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، يبلغ 736 ألفاً.

وأغلقت السلطات الروسية المدارس في منتصف مارس (آذار) الماضي للحد من انتشار الفيروس، وتلقى 16 مليون تلميذ دروسهم من المنزل خلال الأسابيع الماضية، وبدأت في روسيا حاليا العطلة الصيفية.