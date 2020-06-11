خطة لزيادة السعة السريرية لمستشفى الكويت الميداني بمساندة الفريق الكوبي

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الفنية د. عبدالرحمن المطيري عن خطة للتوسع في مستشفى الكويت الميداني بأرض المعارض الدولية بمشرف، لتصل إلى 1000 سرير و200 سرير للعناية المركزة.

وقال المطيري في تصريح صحافي إن هذه الخطة تحتاج إلى أعداد كبيرة من الكوادر الطبية للعمل، لافتاً إلى أن الفريق الطبي الكوبي سيغطي جزء كبير من حاجة الوزارة في المستشفى الميداني بأرض المعارض خلال الوقت الراهن.

وأضاف أن الفريق الطبي الكوبي الذي وصل الكويت مؤخراً، باشر عمله في مستشفى الكويت الميداني قاعة رقم 4، لمساندة ومساعدة الفريق الطبي الكويتي في رعاية الحالات المتوسطة وشديدة الخطورة للمصابين بمرض «كوفيد 19».

وذكر المطيري أن الفريق الطبي الكوبي متعدد التخصصات، يضم 300 متخصص، معظمهم في العناية المركزة، منهم 100 طبيب و200 ممرضاً وممرضة، لافتاً إلى أن العمل جاري الآن لتجهيز أجنحة طبية في أرض المعارض قاعات رقم 5 و6 و8 لرعاية مرضى «كوفيد19»، وبعد الانتهاء من عملية التجهيز، سيباشر الفريق الطبي الكوبي العمل في هذه القاعات.