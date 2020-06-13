اعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم السبت تسجيل 1828 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان انه بذلك يرتفع اجمالي الاصابات في البلاد الى 78416 حالة مضيفة ان الحالات الجديدة هي لعمالة وافدة اصيبت بالفيروس نتيجة المخالطة.

واضافت ان حالات الاصابة والعدوى بالفيروس بين المواطنين والمقيمين ارتفعت نتيجة مخالطتهم لمصابين من افراد اسرهم الذين كانوا قد اصيبوا بدورهم في مكان العمل او من خلال الزيارات والتجمعات العائلية.

واكدت تسجيل 1956 حالة شفاء اليوم ليصل اجمالي حالات الشفاء من (كورونا) الى 55252 حالة.