أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم السبت تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 37 حالة إضافة إلى تسجيل 444 إصابة.

وقالت الوزارة عبر حسابها على موقع (تويتر) ان حالة الوفاة تعود لوافد لديه أمراض وظروف صحية كامنة.

وقالت الوزارة ان الإصابات الجديدة من بينها 291 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 141 حالة لمخالطين لمصابين وتسع حالات قادمة من الخارج.

وأوضحت ان العدد الاجمالي للحالات المتعافية بلغ 12191 حتى الان بعد تسجيل 288 حالة وان عدد الحالات القائمة بلغ 5485 حالة.